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Второе поражение «Спутника» в плей-офф: счет тот же – 3:0 (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Второе поражение «Спутника» в плей-офф: счет тот же – 3:0 (ФОТО)

29 февраля 2016, 10:30СпортТимофей Данилов
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