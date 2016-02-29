Второе поражение «Спутника» в плей-офф: счет тот же – 3:0 (ФОТО)

Вторая встреча в Нефтекамске завершилась для бобров так же, как и предыдущая. Хозяева льда «всухую» одолели гостей со счетом 3:0. Однако в этот раз на лед вышли другие игроки: на тагильские ворота встал Денис Перевозчиков. Во втором звене в игру вступил Денис Фахрудинов, а в третьем Дмитрия Тарасова заменил Максим Баранов.

Первую шайбу «Торос» забил в середине первой двадцатиминутки за счет того, что реализовал численное преимущество у ворот «Спутника». «Гол в раздевалку» совершил Максим Квитченко на последней минуте стартового отрезка.

Во втором периоде хоккеисты «Спутника» перешли в наступление, однако забить гол так и не получилось, в отличие от хозяев.

Последний период игра, в основном, проходила у ворот нефтекамцев. Но голкипер «Тороса» сумел сдержать натиск соперников и записал своей команде второй «сухарь» в плей-офф.

Сегодня серия продолжится в Нижнем Тагиле. Стоит надеяться, что поддержка родных трибун сможет помочь «Спутнику» собраться и прервать серию поражений.