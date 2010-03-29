Нижнетагильские ветераны спорта выйграли 2 «кубка губернатора»
29 марта 2010, 16:28СпортArtem
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Накануне, на горе «Белая» прошли соревнования на кубок губернатора Свердловской области по горнолыжному спорту 2010.
В турнире участвовало более 150 ветеранов спорта. У представителей Нижнего Тагила 2-е высших награды. Среди ветеранов и любителей спорта, в категории специальный слалом, сильнейшей стала Наталья Богачева. В категории слалом гигант лучшим был Дмитрий Кравченко. В день подведения итогов на «Белую» приехал министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. Он отметил высокий уровень подготовки соревнований.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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