Нижнетагильские ветераны спорта выйграли 2 «кубка губернатора»

В турнире участвовало более 150 ветеранов спорта. У представителей Нижнего Тагила 2-е высших награды. Среди ветеранов и любителей спорта, в категории специальный слалом, сильнейшей стала Наталья Богачева. В категории слалом гигант лучшим был Дмитрий Кравченко. В день подведения итогов на «Белую» приехал министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. Он отметил высокий уровень подготовки соревнований.