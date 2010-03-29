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Нижнетагильские ветераны спорта выйграли 2 «кубка губернатора»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижнетагильские ветераны спорта выйграли 2 «кубка губернатора»

29 марта 2010, 16:28СпортArtem
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