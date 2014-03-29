Московские «летающие лыжники» стали Чемпионами России на тагильском трамплине (ФОТО)
29 марта 2014, 10:35Спорт
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Вчера в Нижнем Тагиле состоялись командные соревнования в категории mix-team в комплексе трамплинов на горе Долгая. Сборная Москвы с большим отрывом одержала победу в этой битве.
Организаторы отмечают, что с погодой в этот день повезло. Спокойный и легкий ветер создал комфортную атмосферу для спортсменов. Городской портал TagilCity.ru поздравляет победителей!
Фотографии с сайта спортивной школы «Аист»
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