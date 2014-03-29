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Московские «летающие лыжники» стали Чемпионами России на тагильском трамплине (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Московские «летающие лыжники» стали Чемпионами России на тагильском трамплине (ФОТО)

29 марта 2014, 10:35Спорт
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