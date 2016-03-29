Отыграли за две команды: молодежка «Старого соболя» стала чемпионом первенства Свердловской области по баскетболу (ФОТО)

Взрослая команда «Старого соболя» была исключена из числа баскетбольных команд-участников Чемпионата России. Поэтому 18-летние воспитанники спортшколы «Старый соболь» - главные представители Нижнего Тагила на официальных турнирах по баскетболу.

Последние 2 года подопечные Юрия Шаповалова участвовали в Первенстве России по баскетболу, однако из-за санкций РФБ к основной команде сезон для молодежки «Старого соболя» закончился досрочно.

Матчи в рамках областного первенства развернулись на баскетбольном паркете Новоуральска. Турнир проходил с 23 по 27 марта. «Соболя» уверенно одолели хозяев площадки - 96:61, и земляков из спортивной школы №4 - 105:61. Но уступила воспитанникам ЛЮСШ им. Канделя из Екатеринбурга со счетом 58:62. Команда является действующим дублером БК «Урал».

1 место тагильчане разыграли с екатеринбургской ДЮСШ №2. Команда этой спортшколы накануне обставила «канделевцев». Даже в случае победы в финале, «Старый соболь» мог занять второе место. Чтобы стать чемпионом первенства, команде нужно было одолеть команду из столицы с разницей более 7 очков. Поэтому, завершающая игра турнира стала для тагильчан настоящим испытанием – играли «как в последний раз». Выбившись в начале игры в лидеры, «соболя» победили со счетом 88:76.

Кстати, в 2013 году команда Юрия Шаповалова уже выигрывала первенство области: тогда чемпионами стал «Старый соболь-95». Стоит отметить, что 5 баскетболистов той команды продолжили спортивную карьеру уже в мужском «Старом соболе».