Акция в поддержку сборной России по футболу пройдет в социальных сетях
29 марта 2017, 14:30Спорт
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«Советский спорт» при поддержке футбольного союза и движения «Россия любит футбол» проводит акцию, направленную на поддержку сборной России по футболу.
Принять участие приглашаются все болельщики и любители футбола. Также те, кто верит в силы нашей сборной, верит в то, что российская сборная способна на большее и готовы поддержать футболистов в моменты радостных побед и горьких поражений.
Чтобы поучаствовать в акции необходимо: сделать фото о том, как вы, ваши друзья или родственники болеете за футбольную сборную России, и разместить его в соцсетях с хэштегом #поддержимсборную.
Итоги первого этапа фотоконкурса будут подведены 30 марта.
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