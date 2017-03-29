Госпитализированный на Чемпионате России по лыжному двоеборью спортсмен из Нижнего Тагила завтра вернётся к тренировкам (ФОТО)

Сейчас чувствую себя намного лучше. Я бы даже сказал, что никаких видимых последствий не осталось, помимо ссадины на колене, оставшейся от падения на спуске поделился Дмитрий Гельвиг с журналистами TagilCity.ru.

Как рассказали спортсмену врачи, причиной ухудшения его состояния стало переутомление в сочетании с физической нагрузкой.

На первичном ЭКГ, которое сделали сразу же после финиша в машине скорой помощи, сказали, что появилась некая «Блокада правой ножки пучка Гиса». Последующее ЭКГ, сделанное примерно через полчаса, не подтвердило данный диагноз. Врач же сказал, что такое очень даже вероятно и часто случается при высоких физических нагрузках на фоне большого переутомления передал спортсмен слова медиков журналистам TagilCity.ru.

Несмотря на произошедший инцидент, спортсмен не потерял оптимизма и веры в собственные силы. Уже завтра он вновь приступит к тренировкам.

Сегодня я отдыхаю, а завтра вновь на тренировку. Ничего страшного не случилось. Сезон выдался достаточно насыщенным и тяжёлым, все спортсмены устали. Я пытался выложиться на максимум, но не совсем рассчитал собственные силы, потому так и вышло поделился Дмитрий Гельвиг с журналистами TagilCity.ru.

Напомним, ранее Дмитрий Гельвиг становился абсолютным победителем среди двоеборцев-юниоров, принимал участие в международных соревнованиях.

Фотография спортсмена из социальных сетей.