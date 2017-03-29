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Госпитализированный на Чемпионате России по лыжному двоеборью спортсмен из Нижнего Тагила завтра вернётся к тренировкам (ФОТО)
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Госпитализированный на Чемпионате России по лыжному двоеборью спортсмен из Нижнего Тагила завтра вернётся к тренировкам (ФОТО)

29 марта 2017, 13:00СпортПавел Щербина
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