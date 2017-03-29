Соревнования среди юных биатлонистов прошли в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Юные спортсмены бежали лыжную дистанцию 450 метров с огневым рубежом и штрафным кругом. Состязание проходило в разных категориях – мальчики до 11-ти и 14-ти лет, а также же девочки. Среди юных спортсменов лучшим стал Александр Черемных. Среди биатлонисток победу одержала Виктория Рагозина.