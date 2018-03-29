Тагильчанка Вера Слугина заняла 3-е место на Чемпионате России по боксу (ФОТО)
29 марта, 10:45Спорт
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Тагильчанка Вера Слугина заняла 3-е место на Чемпионате России по боксу среди женщин. Соревнование прошло 26 марта в Улан-Удэ.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тальчанка вошла в основной состав сборной команды РФ и будет готовиться к Чемпионату Европы.
Тренерует боксера мастер спорта международного класса Максим Газизов, сообщает СК «Спутник».
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