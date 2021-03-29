10 юных тагильчан стали призерами Первенства УрФО по кикбоксингу

Соревнования проходили с 25 по 28 марта в Екатеринбурге. Спортсмены среди юниоров и юниорок 17-18 лет, а также юношей и девушек 15-16 лет участвовали в дисциплине фулл-контакт с лоу киком. Юниоры и юниорки 16-18 лет, юноши и девушки 13-15 лет и 11-12 лет соревновались в дисциплинах лайт-контакт, поинтфайтинг.