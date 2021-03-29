10 юных тагильчан стали призерами Первенства УрФО по кикбоксингу

Соревнования проходили с 25 по 28 марта в Екатеринбурге. Спортсмены среди юниоров и юниорок 17-18 лет, а также юношей и девушек 15-16 лет участвовали в дисциплине фулл-контакт с лоу киком. Юниоры и юниорки 16-18 лет, юноши и девушки 13-15 лет и 11-12 лет соревновались в дисциплинах лайт-контакт, поинтфайтинг.
Среди самых юных участников-тагильчан третье место занял Шамметдинов Никита, второе место завоевали Нестерова Кира и Попов Илья. «Золото» взял Мокров Арсений.
Среди 13-15-летних участников первое место завоевали Порошина Дарья и Панфилова Вера. «Серебро» взяла Халилова Малика, «бронза» досталась Долгорукову Никите и Самочерновой Ольге.
Также третье место взял Трефилов Артем среди юношей 16-18 лет.
Первенство России среди юниоров и юношей будет проходить в Челябинске в начале мая. Туда поедут более опытные спортсмены, которые победили на Первенстве УрФО. Сейчас нас ждем месяц интенсивных тренировок, рассказал редакции TagilCity.ru тренер спортшколы «Юность» Владимир Панфилов.
Помимо него, призеров соревнований подготовила тренер Юлия Маркова.
Напомним, 15-летний тагильский тяжелоатлет Матвей Миронов стал серебряным призером Первенства России. Соревнования проходили в Старом Осколе, Матвей смог завоевать три вторых места.