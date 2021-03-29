«Краса Росгвардии-2019», уволенная из-за фото, выступила на Кубке по бодибилдингу

Анна Храмцова подошла к соревнованиям в хорошей форме. Ее вес — 57 килограммов, однако в категория фитнес-бикини до 164 сантиметров оказалась самой массовой из всех существующих. Для Храмцовой это третье соревнование, ранее она становилась чемпионкой области и УрФО. Участницам необходимо было отобраться в топ-15, а затем бороться за призовые места.