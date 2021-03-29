«Краса Росгвардии-2019», уволенная из-за фото, выступила на Кубке по бодибилдингу

«Краса Росгвардии-2019», уволенная из-за фото, выступила на Кубке по бодибилдингу

Сегодня, 11:15СпортФото: "КП-Екатеринбург"
«Краса Росгвардии-2019» Анна Храмцова приняла участие в Кубке Свердловской области по бодибилдингу по фитнес-бикини.

Кубок Свердловской области по бодибилдингу прошел в Екатеринбурге в ДК «Железнодорожников». Участники соревновались в категориях бодибилдинг, бодифитнес, пляжный бодибилдинг, атлетический бодибилдинг, фитнес-модель и фитнес-бикини.

Анна Храмцова подошла к соревнованиям в хорошей форме. Ее вес — 57 килограммов, однако в категория фитнес-бикини до 164 сантиметров оказалась самой массовой из всех существующих. Для Храмцовой это третье соревнование, ранее она становилась чемпионкой области и УрФО. Участницам необходимо было отобраться в топ-15, а затем бороться за призовые места.

Подготовка участников проходит за свой счёт, один только костюм — 20 тысяч рублей. Я долго сушилась, чтобы подойти к соревнованиям в лучшем виде, рассказала участница «КП-Екатеринбург».

Храмцова вошла в топ-15, однако в финальную пятерку не попала, она заняла девятое место. По ее словам, она надеялась быть в тройке лидеров, но не хватило опыта. 11 апреля екатеринбурженка попытается взять реванш на чемпионате по бодибилдингу УрФО.

Напомним, Анна Храмцова была уволена из Росгвардии из-за публикаций в Instagram. Руководство посчитало, что она выложила секретные объекты. Теперь девушка добивается через суд восстановления на службе и намерена потребовать компенсацию морального вреда.

Сюжеты:
Екатеринбург
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