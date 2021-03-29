Определились все участники мужского футбольного турнира Олимпиады в Токио

Как сообщает «Советский спорт» в ночь с 28 на 29 марта по московскому времени в мексиканской Гвадалахаре прошли полуфиналы квалификации зоны КОНКАКАФ. Сборная Гондураса обыграла команду США со счетом 2:1, а Мексика победила Канаду с результатом 2:0.