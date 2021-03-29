Определились все участники мужского футбольного турнира Олимпиады в Токио

Стали известны все участники мужского футбольного турнира Олимпиады, которая пройдет в Токио ближайшим летом.
Как сообщает «Советский спорт» в ночь с 28 на 29 марта по московскому времени в мексиканской Гвадалахаре прошли полуфиналы квалификации зоны КОНКАКАФ. Сборная Гондураса обыграла команду США со счетом 2:1, а Мексика победила Канаду с результатом 2:0.
Таким образом, команды Гондураса и Мексики стали 15-м и 16-м участником предстоящей Олимпиады в Токио, получив путевки от североамериканского континента и стран Карибского бассейна.
Полный список участников мужского турнира XXXII Олимпийских игр выглядит следующим образом:
Хозяева: Япония.
Европа: Франция, Германия, Румыния, Испания
Океания: Новая Зеландия
Африка: Египет, Кот-д’Ивуар, ЮАР.
Азия: Австралия, Саудовская Аравия, Корея.
Южная Америка: Аргентина, Бразилия
Северная Америка: Гондурас Мексика
Жеребьевка пройдет в швейцарском Цюрихе 21 апреля. 16 сборных будут разделены на четыре группы по четыре команды.
Основу участников мужского турнира Олимпиады в Токио составят футболисты не старше 24 лет. При этом каждая сборная имеет право заявить трех более возрастных игроков.