Юные спортсмены из Нижнего Тагила станут участниками первенства РФ по тхэквондо

Спортсмены из Нижнего Тагила стали победителями на первенстве Свердловской области по тхэквондо среди юношей и девушек 2007–2009 годов рождения. Теперь они примут участие в первенстве России, которое состоится в июне в Белгороде.

Областные соревнования прошли в Верхней Пышме, рассказал редакции TagilCity.ru тренер спортивного клуба «Заря» Максим Наговицын. Все прошло хорошо. Как мы планировали, так и сложилось. Мы хорошо поработали,отметил Максим. По его словам, никаких прецедентов на первенстве не произошло, участники испытывали волнение, но это не помешало им соревноваться. «Золото» получил воспитанник тренера — Артур Хайлов. Он одержал победу во всех четырех поединках. Соперниками мальчика стали спортсмены из Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Красноуфимска. Также золотые медали получили еще несколько юных тагильчан: Байкова Жанна, Тарасенко Ульяна и Штанников Максим. Все они являются воспитанниками СШОР «Юпитер». Фото: паблик "тхэквондо клуб Заря" во "Вконтакте" Напомним, десять тагильских кикбоксеров стали призерами и победителями Первенства УрФО. 10 юных тагильчан стали призерами Первенства УрФО по кикбоксингу

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