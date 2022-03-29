Лыжники из Нижнего Тагила впервые завоевали золото чемпионата России

В Нижнем Тагиле прошел чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина.
Мужская сборная Урала показала лучший результат на трамплине К-120, завоевав «золото» Чемпионата. Стоит отметить, что высшую награду свердловские спортсмены взяли впервые.
В командных соревнованиях на трамплине К-90 с участием женщин и мужчин, тагильчане стали вторыми. Они уступили сборной Санкт-Петербурга, сообщает департамент информполитики региона.
И, наконец, в командных соревнованиях среди женщин сборная Свердловской области завоевала «бронзу». Первое место заняли спортсменки из Москвы, а второе - лыжницы из Санкт-Петербурга.