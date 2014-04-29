Уже в субботу в Нижнем Тагиле стартует Всероссийский детско-юношеский турнир по шахматам памяти С.М. Левицкого
29 апреля 2014, 11:00Спорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
3 мая состоится торжественное открытие долгожданных соревнований многих юных тагильчан.
Дело в том, что в Нижнем Тагиле уже в четвертый раз пройдет Всероссийский детско-юношеский турнир памяти первого уральского мастера С.М. Левицкого – этап Кубка России 2014 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11,13,15 лет.
Соревнования пройдут в Доме спорта «Уралец» по адресу ул. Октябрьской революции, 37А. Добавим, начало намечено на 15:00 3 мая.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей