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Уже в субботу в Нижнем Тагиле стартует Всероссийский детско-юношеский турнир по шахматам памяти С.М. Левицкого
Сюжеты:
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Уже в субботу в Нижнем Тагиле стартует Всероссийский детско-юношеский турнир по шахматам памяти С.М. Левицкого

29 апреля 2014, 11:00Спорт
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