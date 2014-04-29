Уже в субботу в Нижнем Тагиле стартует Всероссийский детско-юношеский турнир по шахматам памяти С.М. Левицкого

Дело в том, что в Нижнем Тагиле уже в четвертый раз пройдет Всероссийский детско-юношеский турнир памяти первого уральского мастера С.М. Левицкого – этап Кубка России 2014 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11,13,15 лет.