Старшеклассники из 14-ти школ Нижнего Тагила сразились в шахматы на первенстве города (ФОТО)
29 апреля 2017, 09:30Спорт
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В Нижнем Тагиле 26 апреля состоялось командное первенство города по шахматам среди учеников старших классов. Турнирный зал, передает пресс-служба Шахматно-шашечного центра, едва уместил всех участников.
Сюжеты: Нижний Тагил
В течение трех часов школьники из 14-ти учебных заведений в настоящей борьбе состязались за первые места. Победу одержала команда школы №75/42. Второе – у гимназистов из 86-ой, третье – у школы №32.
Наиболее отличившимся шахматистом стал Пётр Махнёв из школы-победительницы. Вместе с ним в ряды результативных игроков встали Георгий Мухачев и Агата Мурзина из школы №32, а также не проигравший ни одной партии Максим Гореленко из кадетской школы №21.
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Фото: Шахматно-шашечный центр Нижнего Тагила
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