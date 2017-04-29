Старшеклассники из 14-ти школ Нижнего Тагила сразились в шахматы на первенстве города (ФОТО)

В течение трех часов школьники из 14-ти учебных заведений в настоящей борьбе состязались за первые места. Победу одержала команда школы №75/42. Второе – у гимназистов из 86-ой, третье – у школы №32.

Наиболее отличившимся шахматистом стал Пётр Махнёв из школы-победительницы. Вместе с ним в ряды результативных игроков встали Георгий Мухачев и Агата Мурзина из школы №32, а также не проигравший ни одной партии Максим Гореленко из кадетской школы №21.