Два серебра и одну бронзу привезли тагильчане с общероссийских соревнований по греко-римской борьбе
29 мая 2012, 16:50Спорт
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В конце мая во Владимире состоялось Первенство Центрального Совета Физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» по греко-римской борьбе среди юношей 1997-1998 годов рождения.
В соревнованиях участвовало свыше 300 борцов из 35-ти Субъектов России, сообщили в Отделе по физической культуре, спорту и туризму Администрации Нижнего Тагила. Детско-юношескую школу олимпийского резерва №3 Нижнего Тагила представляли четыре спортсмена. Лучше всех из них выступил Руслан Гасымов – он получил второе место. Обладателями бронзы стали Алексей Фирсов и РавиКеримов. Пятым стал тагильчанин АлиИсмаилов. Тренера Штабовенко Т.В. и Богданов А.В. гордятся своими воспитанниками.
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