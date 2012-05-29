Два серебра и одну бронзу привезли тагильчане с общероссийских соревнований по греко-римской борьбе

В соревнованиях участвовало свыше 300 борцов из 35-ти Субъектов России, сообщили в Отделе по физической культуре, спорту и туризму Администрации Нижнего Тагила. Детско-юношескую школу олимпийского резерва №3 Нижнего Тагила представляли четыре спортсмена. Лучше всех из них выступил Руслан Гасымов – он получил второе место. Обладателями бронзы стали Алексей Фирсов и РавиКеримов. Пятым стал тагильчанин АлиИсмаилов. Тренера Штабовенко Т.В. и Богданов А.В. гордятся своими воспитанниками.