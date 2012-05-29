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Два серебра и одну бронзу привезли тагильчане с общероссийских соревнований по греко-римской борьбе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Два серебра и одну бронзу привезли тагильчане с общероссийских соревнований по греко-римской борьбе

29 мая 2012, 16:50Спорт
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