«Это будет интересно тагильчанам». ФК «Урал» будет проводить матчи в Нижнем Тагиле

Выяснилось, что Евгений Куйвашев накануне общался с Олегом Сиенко, генеральным директором «Уралвагонзавод». Было решено на стадионе УВЗ «Спутник» сделать определенную доводку до 10 000 тысяч зрителей, оборудовать табло, решить вопросы безопасности, установив камеры видеонаблюдения, и решить организационные вопросы с правоохранительными органами, пишет sports.ru.