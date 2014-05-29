«Это будет интересно тагильчанам». ФК «Урал» будет проводить матчи в Нижнем Тагиле
29 мая 2014, 10:30Спорт
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В Екатеринбурге на реконструкцию и ремонт закрываются Центральный стадион и стадион «Уралмаш». Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области, рассказал, где в нынешнем сезоне «Урал» будет проводить свои домашние матчи.
Выяснилось, что Евгений Куйвашев накануне общался с Олегом Сиенко, генеральным директором «Уралвагонзавод». Было решено на стадионе УВЗ «Спутник» сделать определенную доводку до 10 000 тысяч зрителей, оборудовать табло, решить вопросы безопасности, установив камеры видеонаблюдения, и решить организационные вопросы с правоохранительными органами, пишет sports.ru.
Евгений Куйвашев считает, что пребывание уральских футболистов в Нижнем Тагиле будет интересно тагильчанам. Кроме того, решено силами клуба организовать льготный проезд на электричках для болельщиков до Нижнего Тагила.
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