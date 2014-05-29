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«Это будет интересно тагильчанам». ФК «Урал» будет проводить матчи в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Это будет интересно тагильчанам». ФК «Урал» будет проводить матчи в Нижнем Тагиле

29 мая 2014, 10:30Спорт
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