И это только начало: тагильские гиревики вернулись из Тюмени с соревнований (ФОТО)

Наши сильнейшие ребята – Олег Агибалов, Гордеев Алексей и Пономарев Сергей в сопровождении тренера Нургалиева Родиона Михайловича отправились пробовать свои силы. Главная цель, конечно, - участие, сравнение собственных сил со способностями сильнейших спортсменов из разных регионов России. И, как выяснилось, наши ребята, несмотря на немногочисленную команду, являются весьма сильными гиревиками. Так, по итогам общего зачета они взяли 8 место из 12, при том, что верхние строчки рейтинга возглавляют команды, состоящие минимум из четырех человек.

Именно поэтому представители гиревого спорта обращаются к тагильским предпринимателям за поддержкой. Гиревой спорт – один из самых незатратных видов спорта, который развивает и силу, и выносливость одновременно. Более того, это удивительное зрелище – видеть, как человек обращается с гирей, будто бы не замечая, насколько она тяжелая.

Главным спонсором поездки выступило федеральная риэлтерская компания «Этажи», возглавляемое Антоном Сауковым. Одежда гиревиков, проезд и пребывание в достойном отеле – всё это за счет средств спонсора. Напомним, именно Антон в свое время обратил внимание на гиревой спорт Нижнего Тагила, дав ребятам надежду на финансовую поддержку. Своим примером бизнесмен хочет привлечь и другие компании к финансированию и спонсированию любого вида спорта в Нижнем Тагиле. Ведь взяв под крыло команду наших гиревиков, от ребят стоит ждать больших результатов. Это, надо быть уверенным, повысит имидж любой тагильской компании.

Родион Нургалиев рассказал TagilCity.ru, что Антон, посмотрев на навыки ребят, похвалил спортсменов и даже устроил мастер-класс. Напомним, Антон является выходцем тюменской «гиревой» школы, воспитавшей серьезных спортсменов мирового уровня.

Антон поделился с TagilCity.ru, что остался удовлетворен результатом ребят. Тагильские гиревики, заряженные энтузиазмом, кажется, настроены на серьезную подготовку, ведь осенью их ждут следующие соревнования большого уровня. По его мнению, это хороший пример для всей команды – теперь остается только стремиться к лучшим результатам, к первым строкам даже в местом рейтинге. И ждать следующего выезда.

Сейчас в команде – около 12-ти человек. Родион Нургалиев приглашает всех ребят с 9-ти лет на занятия, которые проводятся во Дворце национальных культур. Обращаться к тренеру по телефону – 89826612084.