Молодые педагоги из Нижнего Тагила победили в гонке ГТО (ВИДЕО)
29 мая, 10:00Спорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На горе Белая накануне состоялось мероприятие «Гонка ГТО. Подтянись к движению». На горнолыжный курорт прибыли 16 команд из разных городов Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Участники должны были пройти дистанцию в пять километров по пересеченной местности, а также преодолеть и сдать нормативы ГТО. За качеством выполнения заданий на протяжении всего состязания следили строгие судьи.
Организаторы признались, что физическая подготовка участников оказалась на высоком уровне. Многие спортсмены получили значки ГТО, и даже золотые.
После прохождения дистанции команды по задумке организаторов демонстрировали свои туристские навыки: они собирали палатки и рюкзаки. Проверка этих умений добавила в соревнования ещё больше азарта.
По итогам конкурса победу одержала команда молодых педагогов из Нижнего Тагила, передает телекомания «Тагил-ТВ».
Видео: «Тагил-ТВ»
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей