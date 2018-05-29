Первый этап регаты «Кубок Уральских озёр» прошёл в Нижнем Тагиле (ФОТО)
29 мая, 06:05Спорт
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Нижний Тагил принимал первый этап регаты «Кубок Уральских озёр». В соревнованиях приняли участие 13 экипажей со всего Урала.
Сюжеты: Нижний Тагил
С 26 по 27 мая на Нижнетагильском пруду состоялся первый этап регаты «Кубок Уральских озёр».
За два дня прошло 18 гонок, на акваторию пруда вышло 13 экипажей, сообщает «Тагильский рабочий».
Экипаж «Повелитель паруса-Азия» занял первое место, серебро досталось команде «Jack Daniels». Третье место завоевал экипаж команды «Чётко». Следующий этап регаты состоится на Таватуе.
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Фото: «Тагильский рабочий»
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