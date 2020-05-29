В Италии согласовали дату возобновления футбольного сезона

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13 июня проведут ответные матчи Кубка, а на 20-е намечен рестарт чемпионата серии А.
Власти Италии разрешили возобновить футбольный сезон на территории страны 13 июня. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на публикации итальянских СМИ.
Вот, что заявил министр спорта Итальянской Республики Винценцо Спадафора:
«Италия поднимается на ноги. Я могу подтвердить, что чемпионат возобновится 20 июня. Ответные полуфиналы Кубка Италии ориентировочно состоятся 13 июня. Медицинский протокол утвержден».
Первые матчи 1/2 финала Кубка Италии состоялись еще 12 и 13 февраля. «Интер» дома проиграл «Наполи» 0:1, а «Милан» и «Ювентус» сыграли вничью 1:1.
Чемпионат Италии был приостановлен 10 марта после 26 неполных туров из 38.
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