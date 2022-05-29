Новый современный модульный спортзал появится на «Аисте» в Нижнем Тагиле

Для возведения спортивного объекта из федерального бюджета выделено 80 миллионов рублей Распоряжение о выделении средств подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Новый модульный спортзал будет строиться для школы олимпийского резерва «Аист». Учреждение будет не муниципальным, а государственным, рассказала редакции TagilCity.ru начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Нижнего Тагила Ирина Еремеева.
Также в рамках нового российского проекта «Бизнес-спринт» в 2022 году будут оборудованы новые «умные» спортплощадки в Екатеринбурге и Пышме. На строительство комплексов с мультимедийными системами выделено 52 миллиона рублей. Посетители смогут при помощи смартфонов отсканировать коды и посмотреть онлайн видеоуроки от профессиональных тренеров, которые подскажут им не только упражнения, но и технику безопасности.
Помимо этого, на площадках для свердловчан будет организован беспроводной доступ к интернету, рассказал министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт.
По статистике, на сегодняшний день половина жителей Свердловской области систематически занимается спортом, а к 2030 году власти планируют достичь показателя в 75%. В 2021 году было проведено около 12 тысяч мероприятий для жителей региона, заинтересованных в спорте. В них приняли участие около двух миллионов свердловчан, в том числе более одного миллиона студентов и школьников.
В общей сложности региону дополнительно выделено более 180 миллионов рублей на развитие спортивной инфраструктуры. Часть средств пойдет на приобретение оборудования, также будет заменено искусственное покрытие для футболистов в манеже «Уралмаш» в Екатеринбурге.
Сейчас в Нижнем Тагиле на базе школы олимпийского резерва «Аист» в Нижнем Тагиле для спортсменов работает комплекс трамплинов, входящий в «100 лучших трамплинов мира», учебная, спортивная и туристическая горнолыжные трассы, лыжный стадион и стрелковый стенд.