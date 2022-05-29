Новый современный модульный спортзал появится на «Аисте» в Нижнем Тагиле

По статистике, на сегодняшний день половина жителей Свердловской области систематически занимается спортом, а к 2030 году власти планируют достичь показателя в 75%. В 2021 году было проведено около 12 тысяч мероприятий для жителей региона, заинтересованных в спорте. В них приняли участие около двух миллионов свердловчан, в том числе более одного миллиона студентов и школьников.