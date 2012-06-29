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Открытое первенство комплексной ДЮСШ «Спутник» по боксу состоялось в зале бокса «Спутника» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Открытое первенство комплексной ДЮСШ «Спутник» по боксу состоялось в зале бокса «Спутника» (ФОТО)

29 июня 2012, 18:39СпортВалерия Лошкарева
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