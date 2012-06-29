Открытое первенство комплексной ДЮСШ «Спутник» по боксу состоялось в зале бокса «Спутника» (ФОТО)
В турнире приняли участие представители СДЮШОР «Уралец», ДЮСШ «Юпитер» и школы №71 – всего около 70 спортсменов. Хозяева ринга оказались крайне негостеприимными, отдав соперникам лишь одиннадцать золотых медалей из тридцати двух.
Главный специалист «Спутника» по подготовке молодых боксеров Андрей Семуков объяснил успех своих подопечных новой системой подготовки:
Раскрывать секрет не буду, скажу, что мы применили схему подготовки юниорской сборной России. Новый принцип тренировок сработал: естественно, к разным возрастным группам нагрузка корректировалась и выдавалась в нужном объеме. Все наши боксеры на ринге «дышат», выдерживают темп боя до последних секунд, поэтому и выигрывают, даже те, на чью победу и не рассчитывали. Несколько ребят свои бои завершили досрочно. Хочется выразить особую благодарность руководству спортивного клуба «Спутник», предоставившего помещение для проведения соревнований. Созданные условия позволили собрать большое количество участников.
Фото предоставлены пресс-службой СК «Спутник».
Оба своих боя закончил уже в первом раунде Олег Вайзов, также в финалах одержали досрочные победы Врам и Григор Казарян, Рустам Ибрагимов и Дмитрий Фоминых. Олег и Григор – боксеры со стажем, Рустам вернулся в бокс после двухлетнего перерыва, Дмитрий пришел в секцию, пройдя основательную подготовку в школе дзюдо. Врама в зал привели его старшие братья Григор и Карен. Казарян-младший впервые вышел на ринг.
Я знал, что выиграю бой, спасибо тренеру. Выходил на ринг уверенным в своих силах, хотя ничего о сопернике не знал. Я привык быстро и мощно начинать бой, за счет этого удалось его закончить в первом раунде. Занимаюсь боксом почти год, до сегодняшнего дня участвовал только в спаррингах. Рад, что получилось так легко победить, буду стараться дальше, чтобы стать высококлассным боксером, таким, как Максим Газизов и Никита Кузнецов поделился юный спортсмен.
© Пресс-служба СК «Спутник»