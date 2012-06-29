Открытое первенство комплексной ДЮСШ «Спутник» по боксу состоялось в зале бокса «Спутника» (ФОТО)

Главный специалист «Спутника» по подготовке молодых боксеров Андрей Семуков объяснил успех своих подопечных новой системой подготовки:

Раскрывать секрет не буду, скажу, что мы применили схему подготовки юниорской сборной России. Новый принцип тренировок сработал: естественно, к разным возрастным группам нагрузка корректировалась и выдавалась в нужном объеме. Все наши боксеры на ринге «дышат», выдерживают темп боя до последних секунд, поэтому и выигрывают, даже те, на чью победу и не рассчитывали. Несколько ребят свои бои завершили досрочно. Хочется выразить особую благодарность руководству спортивного клуба «Спутник», предоставившего помещение для проведения соревнований. Созданные условия позволили собрать большое количество участников.

Фото предоставлены пресс-службой СК «Спутник».

Оба своих боя закончил уже в первом раунде Олег Вайзов, также в финалах одержали досрочные победы Врам и Григор Казарян, Рустам Ибрагимов и Дмитрий Фоминых. Олег и Григор – боксеры со стажем, Рустам вернулся в бокс после двухлетнего перерыва, Дмитрий пришел в секцию, пройдя основательную подготовку в школе дзюдо. Врама в зал привели его старшие братья Григор и Карен. Казарян-младший впервые вышел на ринг.

Я знал, что выиграю бой, спасибо тренеру. Выходил на ринг уверенным в своих силах, хотя ничего о сопернике не знал. Я привык быстро и мощно начинать бой, за счет этого удалось его закончить в первом раунде. Занимаюсь боксом почти год, до сегодняшнего дня участвовал только в спаррингах. Рад, что получилось так легко победить, буду стараться дальше, чтобы стать высококлассным боксером, таким, как Максим Газизов и Никита Кузнецов поделился юный спортсмен.