Спортсмены «Спутника» отправятся на Чемпионат России по легкой атлетике

На соревнованияхтакже будет бежать действующая чемпионка мира и Европы Мария Савинова. Отметим,что она будет выступать на Летней Олимпиаде в Лондоне, и, как рассказываетпресс-служба спортивного клуба «Спутник», участие в предстоящем турнире - это своеобразнаятренировка перед играми.

Основнымисоперницами Маши в главном турнире четырехлетия, думаю, станут африканскиебегуньи, которые, как правило, со старта сразу взвинчивают темп. На медалимогут претендовать обе сильнейшие кенийки последних лет: Джанет Джепкосгей иПамела Джелимо, а также эфиопка Фанту Мадисо. Хотя предсказать финал 800-метровкине берусь, возможно, секунды будут медленнее. До старта в Лондоне остался ещемесяц, мы готовимся, как обычно. Мария приняла участие в двух международныхтурнирах, где показала хорошие результаты. Причем после этапа Бриллиантовойлиги в Риме в конце мая, где она пробежала за 1:58.56, на «Московском вызове» 11 июня время былоулучшено на 0,63 секунды. Участие в Чемпионате России запланировано втренировочном режиме, думаю, в начале августа наберем оптимальную формутренер Марии Владимир Казарин.