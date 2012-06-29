Спортсмены «Спутника» отправятся на Чемпионат России по легкой атлетике
Уже совсем скоро, 3 июля легкоатлеты «Спутника» поедут на Чемпионат России в Чебоксары. За медали будут бороться спортсмены сборной области Иван Нестеров (800 м), Светлана Черкасова (800 м), Ирина Такунцева (400 м с барьерами), Анастасия Григорьева (400 и 800 м), Виктор Чудиновский (1500 м), также соревноваться выйдут Артем Семушин (1500 м), Павел Терехов (800 и 1500 м), Артем Глоба (800 м) и Полина Дериглазова (200 и 400 м).
На соревнованияхтакже будет бежать действующая чемпионка мира и Европы Мария Савинова. Отметим,что она будет выступать на Летней Олимпиаде в Лондоне, и, как рассказываетпресс-служба спортивного клуба «Спутник», участие в предстоящем турнире - это своеобразнаятренировка перед играми.
Основнымисоперницами Маши в главном турнире четырехлетия, думаю, станут африканскиебегуньи, которые, как правило, со старта сразу взвинчивают темп. На медалимогут претендовать обе сильнейшие кенийки последних лет: Джанет Джепкосгей иПамела Джелимо, а также эфиопка Фанту Мадисо. Хотя предсказать финал 800-метровкине берусь, возможно, секунды будут медленнее. До старта в Лондоне остался ещемесяц, мы готовимся, как обычно. Мария приняла участие в двух международныхтурнирах, где показала хорошие результаты. Причем после этапа Бриллиантовойлиги в Риме в конце мая, где она пробежала за 1:58.56, на «Московском вызове» 11 июня время былоулучшено на 0,63 секунды. Участие в Чемпионате России запланировано втренировочном режиме, думаю, в начале августа наберем оптимальную формутренер Марии Владимир Казарин.
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