Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Тагильчанин стал лучшим настольным теннисистом на Всероссийской летней спартакиаде среди детей с поражением опорно-двигательного аппарата
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Тагильчанин стал лучшим настольным теннисистом на Всероссийской летней спартакиаде среди детей с поражением опорно-двигательного аппарата

29 июня 2012, 12:33Спорт
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?