Тагильчанин стал лучшим настольным теннисистом на Всероссийской летней спартакиаде среди детей с поражением опорно-двигательного аппарата

По данным Отдела по физической культуре, спорту и туризму администрации Нижнего Тагила, первым в соревнованиях по настольному теннису стал представилель детско-юношеской спортивной школы №4 Александр Кошельник. Тренирует спортсмена Татьяна Владимировна Каменская.

Тагильские спортсмены продолжают завоевывать призовые места на соревнованиях общероссийского и мирового уровня. Самые успешные из них выступят на мероприятии «Тагил спортивный» в День молодежи.