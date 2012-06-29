Тагильчанин стал лучшим настольным теннисистом на Всероссийской летней спартакиаде среди детей с поражением опорно-двигательного аппарата
29 июня 2012, 12:33Спорт
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На Всероссийской летней спартакиаде среди детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, которая прошла с 15 по 23 июня в Тверской области, тагильчанин стал одним из победителей.
По данным Отдела по физической культуре, спорту и туризму администрации Нижнего Тагила, первым в соревнованиях по настольному теннису стал представилель детско-юношеской спортивной школы №4 Александр Кошельник. Тренирует спортсмена Татьяна Владимировна Каменская.
Тагильские спортсмены продолжают завоевывать призовые места на соревнованиях общероссийского и мирового уровня. Самые успешные из них выступят на мероприятии «Тагил спортивный» в День молодежи.
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