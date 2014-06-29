А кто еще из тагильчан мечтает стать летающим лыжником? На Долгой второй этап Кубка уже сегодня! (ФОТО)

Солнечная погода, установившаяся с самого утра, не могла не радовать присутствующих. На трибуны подтягиваются зрители, разминаются спортсмены, между собой общаются тренеры и представители оргкомитета.

Свои выступления завершает прекрасная половина сборной России. По результатам прыжков первое место взяла Софья Тихонова, за ней – Дарья Грушина (обе из Санкт-Петербурга), а третья - лыжница с чудесным именем Стефания Надымова из Пермского края.

Девушек награждают президент федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья – Дмитрий Дубровский и директор СДЮСШОР «Аист» Яков Миленький.

Начинается подготовка к прыжкам среди мужчин. Первые прыгуны показывают хорошие результаты.

Находясь на самом трамплине, можно было ощущать сильные порывы ветра, которые стали причиной многократных переносов старта у прыгунов. Как пояснил Александр Арефьев, экс-главный тренер сборной, хоть это и психологически тяжело для атлета, но стрессоустойчивость, вырабатываемая годами, в последствии пригождается и в реальной жизни.

Потрясающий вид открывается с самого трамплина К-90. Кстати, на К-120 атлеты не прыгали, потому что еще далеко не все готовы к нему.

На тренерской вышке и судейской – наставники следят за результатами спортсменов. Тренеры в раздумьях: давать ли спортсменам еще одну попытку после затрудненной первой. Но решением оргкомитета была объявлена заключительная серия прыжков, которая и определила победителей.

Первое место на 1-ом этапе Кубка России взял Михаил Максимочкин из Нижнего Новгорода. Максим, кстати, - действующий чемпион России по прыжкам на лыжах с трамплина на большом и малом трамплинах. Второй – Владислав Бояринцев из Санкт-Петербурга. Поддержать Владислава пришли бабушка и дедушка, добрались до Долгой из самого Березовского. И не зря! Третий – российский летающий лыжник Денис Корнилов. Кстати, Александр Арефьев выделил двух лыжников из российской команды, успехи которых заметны на международной арене – Денис Корнилов и Дмитрий Васильев. Второй сейчас восстанавливается для этапов Кубка Мира и, конечно, для Олимпиады. TagilCity.ru поздравляет победителей!

На судейской – Николай, дедушка еще одного российского летающего лыжника Ильи Генералова из Кирова, выступающего под 25-ым номером. Рассказал журналисту TagilCity.ru, что профессионально занимался горными лыжами, в дисциплине «слалом». Всегда с интересом следит за успехами внука.

Среди зрителей – участник тагильской группы «Колебания» Иван Карабанов. Музыкант – фанат прыжков с трамплина, увлекается ими с самого детства. Говорит, что сам хотел заниматься прыжками, но с Вагонки было очень сложно добираться до комплекса. Зато в качестве зрителя не пропускает ни одного соревнования, а увидеть в живую легендарных мировых летающих лыжников для него просто здорово.

Как рассказал TagilCity.ru Матьяж Зупан, главный тренер сборной, в данном соревновании он обращал внимание на то, как спорстмены работают в соревновательном процессе, чтобы в дальнейшем оттачивать технику прыжка. Говорить – удовлетворен ли Матьяж результатами или нет, пока рано. «Это только начало!», – добавил словенец.

После состязания тренеры отправились на продолжение интересного семинара, а спортсмены – на подготовку к завтрашнему выступлению. Это был тяжелый, но безумно интересный день.