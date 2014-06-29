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А кто еще из тагильчан мечтает стать летающим лыжником? На Долгой второй этап Кубка уже сегодня! (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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А кто еще из тагильчан мечтает стать летающим лыжником? На Долгой второй этап Кубка уже сегодня! (ФОТО)

29 июня 2014, 08:35Спорт
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