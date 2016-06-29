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Двое тагильских спортсменов СК «Спутник» прошли отбор и ожидают допуска на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро
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Двое тагильских спортсменов СК «Спутник» прошли отбор и ожидают допуска на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро

29 июня 2016, 16:35Спорт
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