Двое тагильских спортсменов СК «Спутник» прошли отбор и ожидают допуска на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро
29 июня 2016, 16:35Спорт
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10 спортсменов клуба «Спутник» участвовали в чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах в составе сборной команды Свердловской области, борясь за путевки в Рио.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильские спортсмены из «Спутника», генеральным спонсором которого является корпорация УВЗ, показали хорошие результаты. У 2-х из них имеется выполненный ранее олимпийский норматив, и они готовы участвовать в предстоящей олимпиаде.
Атлетам пришлось стартовать в сложный период. Накануне чемпионата они узнали о недопущении русских атлетов к олимпиаде в Рио. Но эта новость не помешала им бороться в полную силу. Алена Мамаева и Артем Денмухаметов заняли в своих дистанциях 2-е места и вошли в состав олимпийской сборной России. Теперь они ожидают решения арбитражного суда о допуске их на главное спортивное событие четырехлетия.
Остальные участники команды также показали хорошие результаты.
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