Двое тагильских спортсменов СК «Спутник» прошли отбор и ожидают допуска на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро

Тагильские спортсмены из «Спутника», генеральным спонсором которого является корпорация УВЗ, показали хорошие результаты. У 2-х из них имеется выполненный ранее олимпийский норматив, и они готовы участвовать в предстоящей олимпиаде.

Атлетам пришлось стартовать в сложный период. Накануне чемпионата они узнали о недопущении русских атлетов к олимпиаде в Рио. Но эта новость не помешала им бороться в полную силу. Алена Мамаева и Артем Денмухаметов заняли в своих дистанциях 2-е места и вошли в состав олимпийской сборной России. Теперь они ожидают решения арбитражного суда о допуске их на главное спортивное событие четырехлетия.