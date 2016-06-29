Попробовать себя в роли хоккейных арбитров смогут жители Нижнего Тагила

Городской судейской коллегии требуются умеющие кататься на коньках и знающие хоккейные правила арбитры. Возраст соискателей – от 22 лет. Предпочтение будет отдаваться активным, целеустремленным и желающим учиться кандидатам.

Примечательно, что в объявлении о вакансии не указывается никаких гендерных ограничений.

Свои резюме с указанием паспортных данных, адреса, места работы и судейского опыта (если таковой имеется) будущим арбитрам рекомендовано высылать на электронную почту: lainer_sega@mail.ru.