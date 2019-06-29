Нижнетагильский тяжелоатлет Егор Климонов завоевал золотую медаль чемпионата России
Вчера, 22:16СпортФото: vk.com/egor_klimteam
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Новосибирске с 25 по 30 июня проходит чемпионат России по тяжёлой атлетике. В весовой категории до 96 килограмм первое место на пьедестале почёта занял атлет из Нижнего Тагила Егор Климонов. По сумме двух упражнений он опередил своих соперников на более чем 20 килограмм, сообщает СК «Спутник».
Сюжеты: Нижний Тагил
Егор в сумме взял вес в 380 килограмм: 169 килограмм в рывке и 211 в толчке. На втором месте оказался Аслан Бидеев с результатом в 358 килограмм, бронзовую медаль чемпионата завоевал Хетаг Хугаев с результатом в 357 килограмм.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В конце февраля тяжелоатлет из Нижнего Тагила победил на Кубке мира в Китае. Тогда по сумме двух упражнений он набрал 376 килограмм, выполнив все шесть подходов.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей