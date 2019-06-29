Нижнетагильский тяжелоатлет Егор Климонов завоевал золотую медаль чемпионата России

Егор в сумме взял вес в 380 килограмм: 169 килограмм в рывке и 211 в толчке. На втором месте оказался Аслан Бидеев с результатом в 358 килограмм, бронзовую медаль чемпионата завоевал Хетаг Хугаев с результатом в 357 килограмм.

В конце февраля тяжелоатлет из Нижнего Тагила победил на Кубке мира в Китае. Тогда по сумме двух упражнений он набрал 376 килограмм, выполнив все шесть подходов.