Роспотребнадзор отказался смягчать требования для клубов РПЛ

Футбольные власти пытались добиться от Роспотребнадзора, чтобы при выявлении зараженных коронавирусом на карантин отправлялись только игроки с положительными тестами, а не вся команда, как это произошло с «Ростовом», «Динамо» и «Оренбургом».

Однако пока клубам лиги придется и дальше соблюдать установленные ранее правила двухнедельного карантина, сообщает «Советский спорт».

При этом РПЛ и РФС в дальнейшем продолжат консультации по этому поводу.