Роспотребнадзор отказался смягчать требования для клубов РПЛ

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РПЛ не удалось договориться с Роспотребнадзором о смягчении требований к клубам лиги.
Футбольные власти пытались добиться от Роспотребнадзора, чтобы при выявлении зараженных коронавирусом на карантин отправлялись только игроки с положительными тестами, а не вся команда, как это произошло с «Ростовом», «Динамо» и «Оренбургом».
Однако пока клубам лиги придется и дальше соблюдать установленные ранее правила двухнедельного карантина, сообщает «Советский спорт».
При этом РПЛ и РФС в дальнейшем продолжат консультации по этому поводу.
Напомним, в 23-м туре чемпионата «Ростов» сыграл с «Сочи» молодежным составом и проиграл 1:10, тогда как «Динамо» удалось перенести игру с «Краснодаром». В 24-м туре «Оренбург» отказался от организации игры с тем же «Краснодаром» и теперь получит техническое поражение.
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