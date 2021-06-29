Уральскому спортсмену присвоено звание «Заслуженный тренер России» посмертно

В 2019 году тренер получил помещение в 500 квадратных метров в Каменске-Уральском, а в 2020 году ему вручили сертификат на 13,5 миллиона рублей. На эти средства планировалось оснастить будущую школу бокса. Однако до ее открытия тренер не дожил. В октябре 2020 года ее открыла его дочь Ольга Кочеткова. Школа была названа в честь тренера, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.