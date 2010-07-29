Готовь лыжи летом. В выходные в Нижнем Тагиле пройдут соревнования лыжероллеров

Соревнования пройдут на трассе лыжной базы «Спутник» наПихтовых горах. Участники – подростки от 12-ти до 17-ти лет, пройдут дистанциив 10, 5, и 3 километра. Как рассказали нам в пресс-службе «Спутника», в субботуспортсмены будут соревноваться в классическом стиле, а на следующий день всвободном. Начало соревнований в 11 часов.