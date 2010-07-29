Готовь лыжи летом. В выходные в Нижнем Тагиле пройдут соревнования лыжероллеров
29 июля 2010, 18:12СпортIrinaKoshp
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В эти выходные, 31-го июля и 1-го августа, пройдет открытое первенство клуба "Спутник" по лыжероллерным гонкам.
Соревнования пройдут на трассе лыжной базы «Спутник» наПихтовых горах. Участники – подростки от 12-ти до 17-ти лет, пройдут дистанциив 10, 5, и 3 километра. Как рассказали нам в пресс-службе «Спутника», в субботуспортсмены будут соревноваться в классическом стиле, а на следующий день всвободном. Начало соревнований в 11 часов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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