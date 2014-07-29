В Нижнем Тагиле состоялся футбольный матч, посвященный Дню города-2014
В субботу, 26 июля, на стадионе «Юность» состоялся турнир по футболу среди молодежных общественных организаций Нижнего Тагила, посвященный Дню города-2014.
В турнире приняли участие команды шести молодежных общественных организаций: ассоциация учащихся молодежи Дзержинского района, НТМО ВОО «Молодая Гвардия Единой России», общественная организация детских и молодежных объединений ФДО «Юные тагильчане», общественное движение «Уютный Тагил», военно-патриотические клубы «Гранит» и «Лебяжинец».
На данном матче присутствовал заместитель руководителя регионального штаба ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Тихонов Иван и начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Язовских Дмитрий Валерьевич.
В результате упорной борьбы победу одержали представители НТМО ВОО «Молодая Гвардия Единой России», второе место досталось команде общественного движения «Уютный Тагил», обладателями бронзовых медалей стали представители ассоциации учащейся молодежи Дзержинского района.
Все участники получили благодарственные письма Управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики, а также билеты на тагильские аттракционы. Призеры турнира стали обладателями памятных медалей и призов от партнеров мероприятия: клуб «Соболь» предоставили победителям сертификат на игру в лазертаг, экстрим-клуб «Адреналин» за 2 место предоставил скидку на сплав по реке Чусовой.
Фотографии предоставлены МГЕР
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