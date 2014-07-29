В Нижнем Тагиле состоялся футбольный матч, посвященный Дню города-2014

На данном матче присутствовал заместитель руководителя регионального штаба ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Тихонов Иван и начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Язовских Дмитрий Валерьевич.

Все участники получили благодарственные письма Управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики, а также билеты на тагильские аттракционы. Призеры турнира стали обладателями памятных медалей и призов от партнеров мероприятия: клуб «Соболь» предоставили победителям сертификат на игру в лазертаг, экстрим-клуб «Адреналин» за 2 место предоставил скидку на сплав по реке Чусовой.