Для чемпионата мира по боксу Екатеринбургу нужно 250 волонтеров

Чемпионат будет проходить с 8 по 21 сентября. На соревнования приедут 486 боксеров из 92 стран. Сообщается, что волонтеров будут готовить по 13 направлениям: услуги для зрителей, спортивная программа, аккредитация, атташе делегаций, медицинское обеспечение и допинг-контроль, транспорт, протокол, церемонии и другие задачи.