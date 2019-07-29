Для чемпионата мира по боксу Екатеринбургу нужно 250 волонтеров
Сегодня, 12:06СпортФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Для участия в чемпионате мира по боксу, который стартует в Екатеринбурге с 8 сентября, ищут 250 волонтеров, пишет ЕТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
Чемпионат будет проходить с 8 по 21 сентября. На соревнования приедут 486 боксеров из 92 стран. Сообщается, что волонтеров будут готовить по 13 направлениям: услуги для зрителей, спортивная программа, аккредитация, атташе делегаций, медицинское обеспечение и допинг-контроль, транспорт, протокол, церемонии и другие задачи.
Стать волонтером могут люди в возрасте старше 16 лет. Подать заявки можно до 19 августа.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей