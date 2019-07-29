Тагильские спортсмены получат стипендию главы города

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25 спортсменов Нижнего Тагила получат стипендию главы города. Из муниципального бюджета на эти цели выделены 900 тысяч рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Согласно распоряжению, по 36 тысяч рублей выплатят спортсменам, достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях международного и российского уровней.
Стипендию главы города Владислава Пинаева получат дзюдоисты, баскетболисты, слаломисты, летающие лыжники и другие спортсмены.
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