Кулемен стал новым пресс-атташе «Спартака»

Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на клубную пресс-службу.

«Ярославу 31 год, с 2008 года он работал в спортивных медиа. В качестве журналиста работал на двух чемпионатах Европы, чемпионате мира – 2018 и Олимпийских играх в Сочи», – говорится в сообщении на сайте москвичей.