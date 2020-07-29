Кулемен стал новым пресс-атташе «Спартака»

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Российский журналист Ярослав Кулемин занял должность пресс-атташе «Спартака».
Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на клубную пресс-службу.
«Ярославу 31 год, с 2008 года он работал в спортивных медиа. В качестве журналиста работал на двух чемпионатах Европы, чемпионате мира – 2018 и Олимпийских играх в Сочи», – говорится в сообщении на сайте москвичей.
Таким образом, Кулемин сменил в этой должности Антона Лисина, который работал в клубе с лета 2019 года.
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