Кикбоксер из Нижнего Тагила победил в полуфинале Первенства Европы

27 августа Булдаков отправил в нокаут соперника из Азербайджана и вышел в полуфинал. 28 августа тагильский спортсмен во втором раунде отправил в нокаут еще одного участника. Теперь Ивану предстоит сразиться в финале со спортсменом из Турции.