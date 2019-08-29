Кикбоксер из Нижнего Тагила победил в полуфинале Первенства Европы
Сегодня, 09:02СпортФото: ИА Новый город
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Тагильчанин Иван Булдаков отправил в нокаут соперника из Украины, сообщает ИА «Новый город».
Сюжеты: Нижний Тагил
27 августа Булдаков отправил в нокаут соперника из Азербайджана и вышел в полуфинал. 28 августа тагильский спортсмен во втором раунде отправил в нокаут еще одного участника. Теперь Ивану предстоит сразиться в финале со спортсменом из Турции.
Первенство Европы проходи в Венгрии с 23 августа по 1 сентября. Ранее тагильчанин Иван Булдаков состязался в Первенстве России.
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