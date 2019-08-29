Жителей Нижнего Тагила пригашают на пешую прогулку на 27 километров
Сегодня, 15:21СпортФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
15 сентября в Нижнем Тагиле состоится девятая пешая и велопрогулка, сообщает клуб туристов «Азимут».
Сюжеты: Нижний Тагил
Для любителей пеших прогулок организованы дистанции на два, пять, 11 и 27 километров, также в мероприятии можно принять участие велосипедистам. Самая короткая дистанция стартует от улицы Уральская и завершится у Лисьей горы. Дистанция на пять километров пройдет через Лисью гору до остановки «Карьер». Дистанция на 11 километров завершится у базы «Спартак». Самая длинная — пройдет через гору Долгая и поселок Верхняя Черемшанка, завершившись у парка «Народный».
На середине пути будут организованы чайные поляны, а по итогам мероприятия будут награждены отличившиеся в нескольких номинациях — «самый быстрый», «дружная компания», «преданный друг прогулки», «самый мудрый».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей