Жителей Нижнего Тагила пригашают на пешую прогулку на 27 километров

Для любителей пеших прогулок организованы дистанции на два, пять, 11 и 27 километров, также в мероприятии можно принять участие велосипедистам. Самая короткая дистанция стартует от улицы Уральская и завершится у Лисьей горы. Дистанция на пять километров пройдет через Лисью гору до остановки «Карьер». Дистанция на 11 километров завершится у базы «Спартак». Самая длинная — пройдет через гору Долгая и поселок Верхняя Черемшанка, завершившись у парка «Народный».