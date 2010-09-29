«Спутник» уступил в «Зауралью»
29 сентября 2010, 15:01СпортОльга
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Хоккеисты «Спутника» уступили на выезде соперникам из курганского «Зауралья» со счетом 1:3.
Хозяева первыми открыли счет на 12-й минуте. Через три с половинойминуты тагильчане сравняли счет. В конце периода 87-й номер «Зауралья»записал на свой счет четвертую шайбу в сезоне.Во втором периоде упорная борьба продолжилась. Хоккеисты «Спутника»имели все шансы сравнять счет: четыре минуты играли в большинстве, плюсправо на буллит получил Данил Каськов. Однако ничего не получилось, апод конец матча получили гол в большинстве.
Как рассказаликорреспонденту радио «Маяк – Нижний Тагил» в пресс-службе «Спутника»,следующий матч «Спутник» проведет также на выезде: 30 сентября в Тюмени слидером зоны «Восток» - местным «Рубином».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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