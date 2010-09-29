«Спутник» уступил в «Зауралью»

Хозяева первыми открыли счет на 12-й минуте. Через три с половинойминуты тагильчане сравняли счет. В конце периода 87-й номер «Зауралья»записал на свой счет четвертую шайбу в сезоне.Во втором периоде упорная борьба продолжилась. Хоккеисты «Спутника»имели все шансы сравнять счет: четыре минуты играли в большинстве, плюсправо на буллит получил Данил Каськов. Однако ничего не получилось, апод конец матча получили гол в большинстве.