Международный день ходьбы пройдет в 19 муниципалитетах Свердловской области

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В 19 муниципальных образованиях Свердловской области 29 и 30 сентября пройдет Международный день ходьбы.
На протяжении двух дней в 19 МО Свердловской области будет проходить День ходьбы, в котором предположительно примут участие 12 тысяч человек.
Участие в мероприятии смогут принять все желающие. Возраст, пол и уровень физподготовки не имеют значения. Во второй раз главный старт спортивного праздника пройдет в Каменске-Уральском. Там в 2017 году на трассы вышли более четырех тысяч местных жителей.
Спортивное мероприятие проходит с целью популяризация ходьбы как наиболее доступного вида физической активности, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
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