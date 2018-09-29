Международный день ходьбы пройдет в 19 муниципалитетах Свердловской области

На протяжении двух дней в 19 МО Свердловской области будет проходить День ходьбы, в котором предположительно примут участие 12 тысяч человек.

Участие в мероприятии смогут принять все желающие. Возраст, пол и уровень физподготовки не имеют значения. Во второй раз главный старт спортивного праздника пройдет в Каменске-Уральском. Там в 2017 году на трассы вышли более четырех тысяч местных жителей.