В Екатеринбурге стартовала Всероссийская летняя Универсиада-2020

В уральской столице стартовала Всероссийская летняя Универсиада-2020, которая станет генеральной репетицией Студенческих игр 2023 года, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

В течение трех недель в Екатеринбурге будут проходить состязания по 13 видам спорта, в том числе по боксу, самбо, волейболу, гандболу и многим другим. Соревнования продлятся до 18 октября, за это время город встретит более четырех тысяч участников. Примечательно, что многие из соревнований пройдут в объектах Уральского федерального университета, в этом году отмечающего 100-летний юбилей. На церемонии открытия, которая планируется 7 октября, будут присутствовать и примут участие мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, глава Минспорта РФ Олег Матыцин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Церемония закрытия пройдет 17 октября во Дворце игровых видов спорта. Напомним, 23 сентября был назван победитель конкурса на лучший логотип «Универсиады-2023». Им оказалось рекламное агентство из Казани. Назван победитель конкурса на лучший логотип «Универсиады-2023» в Екатеринбурге

