Анчелотти считает незаслуженным поражение «Реала» от «Шерифа» в ЛЧ

«Сегодня нам не повезло. Мы проиграли, потому что мелкие детали стоили нам игры. Я расстроен. Считаю, что мы не заслуживали поражения. Мне трудно описать это поражение, учитывая то, как складывалась игра. Что касается «Шерифа», то они хорошо оборонялись», - приводит слова Анчелотти «Советский спорт».