Анчелотти считает незаслуженным поражение «Реала» от «Шерифа» в ЛЧ

«Сегодня нам не повезло. Мы проиграли, потому что мелкие детали стоили нам игры. Я расстроен. Считаю, что мы не заслуживали поражения. Мне трудно описать это поражение, учитывая то, как складывалась игра. Что касается «Шерифа», то они хорошо оборонялись», - приводит слова Анчелотти «Советский спорт».
Молдавский клуб возглавил таблицу группы D, набрав шесть очков. «Реал» располагается на второй строчке. У мадридской команды три очка.
В следующем туре «Реал» сыграет в гостях с «Шахтером». «Шериф» встретится на выезде с «Интером». Оба матча состоятся 19 октября.