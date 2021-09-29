Анчелотти считает незаслуженным поражение «Реала» от «Шерифа» в ЛЧ

Анчелотти считает незаслуженным поражение «Реала» от «Шерифа» в ЛЧ
Анчелотти считает незаслуженным поражение «Реала» от «Шерифа» в ЛЧ
Сегодня, 20:24СпортФото: pxhere.com
Молдавская команда не знает поражений в дебютном сезоне.

«Сегодня нам не повезло. Мы проиграли, потому что мелкие детали стоили нам игры. Я расстроен. Считаю, что мы не заслуживали поражения. Мне трудно описать это поражение, учитывая то, как складывалась игра. Что касается «Шерифа», то они хорошо оборонялись», - приводит слова Анчелотти «Советский спорт».

Молдавский клуб возглавил таблицу группы D, набрав шесть очков. «Реал» располагается на второй строчке. У мадридской команды три очка.

В следующем туре «Реал» сыграет в гостях с «Шахтером». «Шериф» встретится на выезде с «Интером». Оба матча состоятся 19 октября.

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