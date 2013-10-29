216 человек из Нижнего Тагила хотят стать волонтерами эстафеты Олимпийского огня

На 28 октября желание стать волонтерами эстафеты, которая пройдет в трех городах области, выразили 1712 человек. Большая часть - 1381 – из Екатеринбурга, 216 человек - из Нижнего Тагила и 115 - из Каменска-Уральского.

Волонтерская программа эстафеты Олимпийского огня вызвала колоссальный интерес со стороны жителей Свердловской области. Волонтерами хотят стать люди разных возрастов, от школьников до пенсионеров, разных социальных слоёв и профессий. Эти факты в очередной раз доказывают, что волонтерство не знает границ и стать частью истории и одним из создателей Олимпийских игр может каждый рассказывает руководитель Волонтерского центра Александр Антимонов.

Как отмечает Александр Антимонов, в ходе набора волонтеров проводится информационная кампания в вузах-партнёрах - УрФУ, УрГУПС, УрГЭУ, УГМУ, РГППУ, УрГЮА, УрГПУ. Волонтеры, студенческие активисты и сотрудники вузов-партнеров раздают буклеты с информацией о том, как можно стать волонтером эстафеты. 27 октября Активисты Волонтёрского центра провели масштабную акцию по раздаче буклетов среди жителей города Екатеринбурга. На городских экранах транслируются видеоролики о возможности стать частью истории Олимпийских Игр. Также большой вклад в информирование граждан вносят администрации городов Нижний Тагил, Екатеринбург и Каменск-Уральский.

Кандидаты будут отбираться по итогам анкетирования, которое начнётся 29 октября. Точный список волонтёров по функциональным направлениям будет утвержден 13 ноября.

Регистрация волонтеров продлится до 11 ноября. Подать заявку, а также подробнее ознакомиться с функциональными направлениями волонтеров эстафеты Олимпийского огня можно на официальном сайте волонтеров Урала.