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Официальная версия: «Тренер тагильского «Спутника» ушел в отставку после серии поражений»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Официальная версия: «Тренер тагильского «Спутника» ушел в отставку после серии поражений»

29 октября 2013, 10:40Спорт
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