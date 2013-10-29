Официальная версия: «Тренер тагильского «Спутника» ушел в отставку после серии поражений»

Исполняющим обязанности главного тренера, кстати, назначен Александр Челушкин, также воспитанник местного клуба. Неоднозначные комментарии высказал сам Алексей Фетисов изданию «Советский спорт». Фетисов намекнул, что его отставка не совсем «по собственному желанию». Хотя в пресс-службе ХК клуба TagilCity.ru всё же заверили, что именно поражения стали главным поводом ухода тренера.

Заявление на увольнение написал я. Но, как понимаете, все в кавычках. Надеюсь, у моего бывшего помощника Александра Челушкина, который стал исполняющим обязанности главного тренера, получится лучше. Но, думаю, он отработает пару матчей, а потом привезут кого-нибудь иногороднего... -- комментирует Алексей Фетисов.

Пользователи группы «Спутника» Вконтакте активно обсуждают уход тренера: кто-то сожалеет, а кто-то не скрывает злорадства. «Знатоки» уже вовсю обсуждают кандидатуру потенциального тренера клуба, перебирая самых успешных «свободных» руководителей прошлых сезонов. Однако время покажет, кто будет возглавлять тагильскую хоккейную команду.

К слову, по словам источника TagilCity.ru, в коллективе СК «Спутник» уже продолжительное время напряженная обстановка. О причинах можно только догадываться, но последние события тому явное подтверждение.