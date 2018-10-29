Тагильские теннисисты с ОВЗ завоевали кубок на турнире имени Смердова в Алапаевске

20 октября в Алапаевске собрались сильнейшие спортсмены Свердловской области по настольному теннису (ПОДА). Тагильскую команду представляли мастера спорта международного класса Инна Кармаева, Раис Ахмедзянов и Алексей Бердников. Каждый тагильчанин попал в отдельную группу.

Первое место в женской группе завоевала Инна Кармаева, Раис и Алексей в своих группах заняли шестое и третье место соответственно. После среди призёров разыграли супер-кубок соревнований, который достался тагильчанке Инне Кармаевой.