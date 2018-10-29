Тагильские теннисисты с ОВЗ завоевали кубок на турнире имени Смердова в Алапаевске
Сегодня, 00:30СпортФото: Дзержинская районная организация Всероссийского общества инвалидов
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В прошедшую субботу в Алапаевске состоялся открытый турнир по настольному теннису, посвящённый памяти С.А. Смердова, в котором участвовали спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Тагильские теннисисты завоевали призовые места в подгруппах и взяли супер-кубок соревнований.
Сюжеты: Нижний Тагил, Алапаевск
20 октября в Алапаевске собрались сильнейшие спортсмены Свердловской области по настольному теннису (ПОДА). Тагильскую команду представляли мастера спорта международного класса Инна Кармаева, Раис Ахмедзянов и Алексей Бердников. Каждый тагильчанин попал в отдельную группу.
Первое место в женской группе завоевала Инна Кармаева, Раис и Алексей в своих группах заняли шестое и третье место соответственно. После среди призёров разыграли супер-кубок соревнований, который достался тагильчанке Инне Кармаевой.
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Всем, кто занял призовые места, были вручены медали и грамоты, а также денежные призы, сообщает Дзержинская районная организация Всероссийского общества инвалидов.
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