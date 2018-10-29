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Тагильские теннисисты с ОВЗ завоевали кубок на турнире имени Смердова в Алапаевске
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские теннисисты с ОВЗ завоевали кубок на турнире имени Смердова в Алапаевске

Сегодня, 00:30СпортФото: Дзержинская районная организация Всероссийского общества инвалидов
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