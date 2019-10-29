В Нижнем Тагиле в декабре вновь пройдёт Кубок мира по прыжкам с трамплина
7 и 8 декабря в Нижнем Тагиле вновь пройдёт этап международных соревнований по прыжкам с трамплина среди мужчин, сообщает пресс-служба администрации города.
Летающие лыжники из различных стран соберутся на горе Долгой. Продажа билетов через интернет начнётся с 1 ноября, в розничную продажу билеты поступят с 11 ноября. По подсчётам организаторов мероприятия, в каждый из соревновательных дней придут около 2,5 тысяч зрителей.
В связи с этим для удобства посетителей будет организовано 250 дополнительных парковочных мест, пущены добавочные рейсы автобусов на маршрутах №3 и №19, а также трансферы из районов ГГМ, Вагонки и Рудника.
На верхней площадке спортивного комплекса установят передвижной ангар, где зрители смогут выпить горячего чая и согреться, при этом наблюдая за соревнованиями в режиме онлайн.
Напомним, в сезоне 2019-2020 годов помимо Кубка мира среди мужчин Нижний Тагил примет финал Континентального кубка по лыжному двоеборью, а также первый этап русского тура «Синяя птица».