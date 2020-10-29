Тагильская спортсменка стала чемпионкой России по плаванию

Тагильская спортсменка стала чемпионкой России по плаванию

Сегодня, 13:34СпортPhoto: 1mediainvest.ru
Спортсменка из тагильского спортивного клуба «Спутник» Валерия Саламатина заняла первое место на дистанции 400 метров вольным стилем на чемпионате России по плаванию, который проходит в Казани, сообщают «РИА Новости».

По словам Саломатиной, сейчас идет больше подготовки на спринт. Она отмечает, что были небольшие проблемы. Спортсменка три месяца не тренировалась в бассейне, но затем вернулась к занятиям в Волгограде.

Стратегия на дистанции была — не умереть. Вообще, пытаюсь не быстро начинать — иногда получается, иногда нет, работаем над этим,говорит Саламатина.

Ранее в эстафете 4×200 метров вольным стилем Саламатина и ее одноклубница Дарья Муллакаева получили «серебро» в составе сборной Свердловской области.

Напомним, три свердловских спортсмена стали заслуженными мастерами спорта.

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