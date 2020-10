Тагильская спортсменка стала чемпионкой России по плаванию

Спортсменка из тагильского спортивного клуба «Спутник» Валерия Саламатина заняла первое место на дистанции 400 метров вольным стилем на чемпионате России по плаванию, который проходит в Казани, сообщают «РИА Новости».

По словам Саломатиной, сейчас идет больше подготовки на спринт. Она отмечает, что были небольшие проблемы. Спортсменка три месяца не тренировалась в бассейне, но затем вернулась к занятиям в Волгограде. Стратегия на дистанции была — не умереть. Вообще, пытаюсь не быстро начинать — иногда получается, иногда нет, работаем над этим,говорит Саламатина. Ранее в эстафете 4×200 метров вольным стилем Саламатина и ее одноклубница Дарья Муллакаева получили «серебро» в составе сборной Свердловской области. Напомним, три свердловских спортсмена стали заслуженными мастерами спорта. Три свердловских спортсмена стали заслуженными мастерами спорта

