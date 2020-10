Участники из Нижнего Тагила заняли призовые места на турнире по пауэрлифтингу среди лиц с интеллектуальными нарушениями , пишет «Тагильский рабочий».

Победившие тагильчане представляли спортшколу Михалины Лысовой. В общей сложности они завоевали 13 золотых медалей, две серебряные и одну бронзовую. Напомним, в начале сентября в Нижнем Тагиле уже проходило такое мероприятие на базе ФОК «Президентский». Глава города Вячеслав Пинаев участвовал в церемонии награждения. «Проигравших нет»: в Нижнем Тагиле прошёл чемпионат по пауэрлифтингу

