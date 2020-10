Ранее из-за коронавируса не состоялась встреча «Ланс» – «Нант».

Как сообщает «Советский спорт», матч девятого тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Лансом», который должен был состояться 30 октября, перенесен из-за коронавируса. Отмечается, что сразу десять игроков «Ланса» получили положительные результаты тестов на COVID-19.

