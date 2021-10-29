Первое место на ЧМ по пауэрлифтингу завоевала Анна Возьмилова из Нижнего Тагила

Первое место на ЧМ по пауэрлифтингу завоевала Анна Возьмилова из Нижнего Тагила
Первое место на ЧМ по пауэрлифтингу завоевала Анна Возьмилова из Нижнего Тагила
Сегодня, 08:31СпортФото: 1МI
Спортсменка из Нижнего Тагила Анна Возьмилова завоевала золотую медаль на ЧМ по пауэрлифтингу в дисциплине по жиму штанги лежа

В международных соревнованиях по пауэрлифтингу в Литве участвовали 300 спортсменов из 20 стран мира, сообщается в группе «Федерация пауэрлифтинга России» ВКонтакте.

Фото:Федерация пауэрлифтинга России

Тагильчанка Анна Возьмилова выжала 140 килограмм и стала лучшей в этом весе, а по итогам абсолютного зачета спортсменка завоевала третье место. Российские спортсмены на этих соревнованиях стали одними из лучших, завоевав медали в различных дисциплинах.

Напомним, на этих же соревнованиях в Литве спортсмен из Нижнего Тагила Станислав Буцин стал золотым призером по жиму штанги. В финале он победил спортсмена из Казахстана, и стал лучшим в своей дисциплине.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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